Coronavirus Covid-19: Coldiretti, al via vaccinazioni in aziende agricole. Primo hub in provincia di Ferrara

Con i primi vaccinati nelle aziende agricole delle aree rurali, dove vivono oltre 10 milioni di persone, accelera il piano del commissario Figliuolo con il recupero di una fetta importante della popolazione che vive lontano dai centri urbani ed è più difficilmente raggiungibile. È quanto afferma Coldiretti che ha avviato le prime vaccinazioni fra campi e stalle dentro un’impresa agricola, nella sede di Bonifiche Ferraresi (Bf) a Jolanda di Savoia in provincia di Ferrara per immunizzare i dipendenti di Bf, Consorzi agrari d’Italia (Cai), della Società italiana sementi (Sis) e delle Coldiretti Emilia Romagna e Ferrara.

Il nuovo hub, che sarà operativo per tre giorni, è dunque un segnale importante per il lavoro e l’economia partito simbolicamente dalla più grande azienda agricola d’Italia. A supporto della rete nazionale è stato creato un percorso dedicato per accoglienza, triage, 2 postazioni vaccinali e area osservazione. La procedura di prenotazione ha previsto l’individuazione degli elenchi su liste raccolte dall’azienda fra i dipendenti che hanno presentato, al proprio medico di riferimento, la richiesta di vaccinazione.

La partenza delle somministrazioni dentro le aziende agricole è resa possibile dalla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive. Ad oggi sono stati “approvati” come punti vaccinali già in possesso di tutti i requisiti richiesti ben 141 sedi Coldiretti e 27 sedi aziendali con molte Regioni che hanno già avviato incontri operativi con le strutture territoriali della Coldiretti per l’attività di vaccinazione con l’obiettivo di coinvolgere 1,5 milioni di dipendenti, agricoltori e addetti alla filiera agroalimentare Made in Italy. L’obiettivo del piano di vaccinazioni della Coldiretti è quello di garantire la sicurezza delle forniture alimentari alla popolazione sull’intera rete di oltre un milione di realtà divise tra 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari e 230mila punti vendita e 360mila bar, ristoranti e agriturismi per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro.