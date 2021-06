Bosnia Erzegovina: condanna definitiva a Mladic. Farnesina, “alimentare tesi revisioniste che negano genocidio contraddice valori fondanti del progetto europeo”

“La sentenza di condanna in via definitiva di Ratko Mladić all’ergastolo per i crimini commessi durante la guerra in Bosnia e Erzegovina, insieme alle precedenti sentenze contro Radovan Karadžić e altri responsabili, rendono giustizia alle vittime e ai loro familiari dopo enormi sofferenze che hanno sconvolto la loro vita, in quella che resta una delle pagine più buie della storia dell’Europa”. Lo si legge in una nota diffusa dalla Farnesina in seguito alla condanna definitiva di Ratko Mladic confermata dal Tribunale dell’Aja. “Il rispetto di tali decisioni – prosegue la nota – è un passo essenziale per costruire un ambiente in cui i crimini contro l’umanità siano prevenuti e la pace sia assicurata. Al contrario, alimentare tesi revisioniste che negano il genocidio e glorificano i criminali di guerra significa contraddire i valori fondanti del progetto europeo”.