Diocesi: Udine, l’11 giugno in cattedrale il ritiro del clero. Verranno ricordati anche i sacerdoti defunti per Covid-19

È in programma per venerdì 11 giugno, in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù, il ritiro del clero della diocesi di Udine. La mattinata, con inizio alle 9.30, si svolgerà in cattedrale. Dopo la preghiera dell’ora media, da don Giorgio Scatto, della comunità monastica di Marango, proporrà una lectio divina a cui seguirà un tempo di meditazione personale con adorazione eucaristica, durante la quale sarà possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica durante la quale si pregherà per i sacerdoti defunti a causa del Covid-19 o per altre malattie.

“Il ritiro – spiegano dalla diocesi – sostituisce quanto previsto dall’itinerario annuale di formazione del clero, il quale prevedeva dei ritiri a livello foraniale da svolgersi il 4 giugno”.