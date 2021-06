Vacanze: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “siano opportunità di rigenerazione”

“I giorni che trascorrerete in Calabria, nel territorio della diocesi di Cassano all’Jonio, siano un’opportunità di rigenerazione. Il frastuono non prevalga sull’intimità”. È quanto ha scritto mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, in un messaggio ai turisti per la stagione estiva.

Il presule, che ha ricordato come “la pandemia ha reso manifesto a ciascuno che siamo vulnerabili, fragili, sotto lo scacco di timori e incertezze”, ha esortato i turisti affinché “le vostre giornate seguano un ritmo libero dai condizionamenti che le rendono spesso pesanti e insopportabili”.

Mons. Savino ha evidenziato che “le vacanze sono il tempo propizio per riscoprire la propria umanità, mettendo ordine nel cuore e trovare pace e serenità” e anche “un tempo per alimentare il pensiero e distinguere cosa e chi ci rende schiavi”.

“La contemplazione della bellezza della terra calabra – ha concluso – possa accompagnarvi a ripensare alla fede in Cristo Signore, morto e risorto per liberarci dalla morte e salvarci”.