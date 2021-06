Libia: Farnesina, da Italia “convinto sostegno al processo verso le elezioni del prossimo dicembre”

“All’indomani della seconda Conferenza di Berlino, l’Italia rinnova il più convinto sostegno al processo politico libico nel percorso che dovrà condurre il Paese alle elezioni il prossimo 24 dicembre”. Lo si legge in una nota della Farnesina. “In tale prospettiva, l’Italia – viene spiegato – guarda con massima attenzione e viva aspettativa alla nuova sessione del Foro di Dialogo politico libico (Lpdf), in corso dallo scorso 28 giugno a Ginevra con l’obiettivo di facilitare la definizione del quadro costituzionale e legislativo entro il quale si dovrà svolgere l’importante appuntamento elettorale”.

“La Libia ha bisogno più che mai di unità, di convergenza e di piena sovranità per la sua rinascita politica, istituzionale ed economica”, la convinzione del ministero degli Affari esteri. “L’Italia – conclude la nota – incoraggia fortemente il raggiungimento in tempo utile di un’intesa con ampia base consensuale che consenta la tenuta delle elezioni nei tempi previsti”.