Tumori: Commissione Ue, nasce il centro di conoscenze per la lotta contro il cancro

Nel contesto del piano europeo di lotta contro il cancro, la Commissione lancia oggi il centro di conoscenze sul cancro: è una “piattaforma online per raccogliere dati e coordinare le azioni contro la prima causa di morte al di sotto dei 65 anni in Europa”, dice una nota di Bruxelles. Al centro affluiranno dati e dal centro partiranno orientamenti in materia di assistenza sanitaria e sistemi di garanzia della qualità; sarà anche un punto di monitoraggio e di elaborazione sulle tendenze relative all’incidenza e alla mortalità oncologiche in tutta l’Ue. Sarà in definitiva uno spazio di collaborazione per “sfruttare al meglio le nostre conoscenze collettive e i dati scientifici comprovati”. Nella piattaforma ci sarà anche un riferimento per le politiche in materia di prevenzione, lo screening, la diagnosi e la cura oncologici. La piattaforma viene definita “mediatore di conoscenze indipendente” a sostegno delle politiche e sarà gestita dagli scienziati del Centro comune di ricerca della Commissione. Questa è “la prima azione faro del piano europeo di lotta contro il cancro”, ha spiegato la commissaria per la salute Stella Kyriakides. “Ampliando le nostre conoscenze possiamo comprendere, prevenire e curare meglio questa patologia”, grazie alla “messa in comune e la condivisione dei risultati più recenti della ricerca, dell’innovazione e delle tecnologie oncologiche”. Sempre oggi, sono stati pubblicati gli “orientamenti europei e il programma di garanzia della qualità per lo screening, la diagnosi e la cura del cancro al seno”.