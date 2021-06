Terra Santa: Ungheria a sostegno delle scuole del Patriarcato in Palestina e Giordania

Incontro ieri a Ramallah tra p. Jamal Khader, direttore generale delle Scuole del Patriarcato latino in Palestina (Lpsp), e Csaba Rada, capo missione dell’Ufficio di rappresentanza dell’Ungheria a Ramallah, e il suo vice Roland Végh. Durante l’incontro, rende noto il patriarcato latino di Gerusalemme, padre Khader ha espresso gratitudine per “il generoso sostegno finanziario fornito dal governo ungherese, attraverso la sua agenzia Hungary Helps, alle scuole del Patriarcato in Palestina e Giordania dopo lo scoppio del Coronavirus nel 2020”. Aiuto che ha permesso alle famiglie in difficoltà di non pagare le tasse scolastiche dei loro figli. Sami El-Yousef, amministratore delegato del Patriarcato Latino, ha ribadito l’importanza del sostegno che ha consentito alle istituzioni e alle scuole del Patriarcato di portare avanti il proprio lavoro senza interruzioni durante la pandemia di Covid-19.Fr. Jamal Khader ha poi parlato dell’importanza delle scuole parrocchiali e ringraziato “Hungary Helps”. Da parte sua, Csaba ha parlato dell’agenzia Hungarian Helps e della sua missione di aiutare le comunità cristiane a rimanere nella loro terra d’origine e quindi ridurre al minimo la migrazione. Ha parlato anche della collaborazione con le Chiese in Terra Santa per quanto riguarda i lavori di restauro delle chiese della Natività e del Santo Sepolcro. “La storia dell’Ungheria e della Palestina è collegata attraverso l’istruzione”, ha affermato Csaba. “La Palestina è uno dei due partner con cui abbiamo lavorato nel campo dell’istruzione e non smetteremo di farlo. Questa non è una collaborazione una tantum con le Scuole del Patriarcato latino e le Scuole cristiane della Palestina”. Dagli anni ’70, il governo ungherese concede borse di studio complete a studenti palestinesi, molti dei quali sono cristiani. Più di recente, è stato firmato un accordo tra il governo ungherese e il ministero dell’Istruzione superiore della Palestina per fornire 60 borse di studio complete ai palestinesi per continuare i loro studi a livello di bachelor, master e dottorato.