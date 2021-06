Diocesi: Caritas Rossano-Cariati, al via domani 20 tirocini formativi per inoccupati e disoccupati

Partono domani i 20 tirocini formativi per inoccupati e disoccupati del progetto della Caritas diocesana di Rossano-Cariati, nell’ambito del progetto “Caritas, insieme per il tuo futuro. Ridiamo dignità attraverso il lavoro” realizzato con il sostegno dei fondi dell’8xmille della Cei. Ne dà notizia la diocesi rossanese. “Un’iniziativa nata dalla convinzione che per contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale – viene spiegato – in cui tante persone vengono a trovarsi, sia necessario ripartire dal lavoro degno, senza tralasciare un’adeguata formazione professionale, intesa come strumento capace di fornire competenze e abilità utili a dare un’opportunità di lavoro a persone che si trovano in difficoltà”. Come evidenziato da don Stefano Aita, direttore Caritas, “è una piccola risposta alle tante persone che si rivolgono ai nostri servizi”. L’intento – spiega il sacerdote – è quello di “allontanarsi dall’idea dell’aiuto assistenzialistico dando spazio al mondo della sostenibilità e dell’autonomia economica” garantendo “la dignità stessa di chi, per via non solo della pandemia, non riesce ad arrivare a fine mese”. I tirocini avranno una durata di 6 mesi e saranno retribuiti.