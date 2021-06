Il Ponte d’Oro: “Grazie nonni” sulla rivista missionaria per ragazzi. Il ruolo degli anziani nel mondo. I catechisti in Africa, Asia e America Latina

Il titolo di copertina del numero di luglio/agosto del mensile missionario per ragazzi “Il Ponte d’Oro” edito dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it) è un riconoscimento verso gli anziani, protagonisti di quell’alleanza tra generazioni indispensabile per costruire un mondo migliore. “Grazie, nonni!” spiega ai più piccoli l’importanza della prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita da Papa Francesco per il prossimo 25 luglio. Ma anche per descrivere come gli anziani, in tante culture del mondo, “siano già al centro della vita delle comunità, fondamentali nella vita quotidiana delle famiglie e fonte di saggezza per tutti”, spiega Chiara Pellicci, della redazione Missio. “Grazie ai racconti di alcuni missionari il dossier descrive cosa significa essere nonni e, in generale, anziani in Paesi come la Thailandia, il Brasile e in alcune popolazioni dell’Africa. Uno spazio speciale viene riservato ai proverbi del continente nero, che mettono al centro la sapienza dell’anziano diventando occasione di insegnamenti preziosi”.

L’editoriale spiega a misura di bambino le novità che il recente motu proprio di Papa Francesco, Antiquum ministerium, ha introdotto con l’istituzione del ministero di catechista: senza entrare in campi lontani dalla sensibilità dei ragazzi, si spiega che gli educatori alla fede “sono figure essenziali nella comunità cristiana” e si racconta come “i catechisti in tante regioni di Africa, Asia e America Latina, si dedicano con tutto se stessi al loro compito. Studiano la Bibbia e il Catechismo della Chiesa, a loro volta aiutati dai sacerdoti del luogo o dai missionari; pregano molto; investono tempo per questo ruolo. In molti casi per sostenere il cammino di fede di ragazzi, giovani e adulti, si mettono in viaggio per raggiungere villaggi sperduti o comunità lontane dalle città. In questi casi essere un catechista segna la loro vita e vi si dedicano senza risparmio”.

Le pagine del numero estivo conducono, attraverso la lettura, in Myanmar a fianco della popolazione che protesta pacificamente. Ma anche in Etiopia, per scoprire la straordinarietà della vita in missione, e in tanti Paesi del mondo alla ricerca di curiosità. Tra le altre rubriche, l’intervista a Gloria Hooper, velocista italiana di origini ghanesi, che partecipa alle Olimpiadi di Tokyo con la squadra azzurra.