Comunicazione: WeCa, online un tutorial su “Maria e i giovani”

“Maria e i giovani” è il titolo del tutorial WeCa in onda da questa mattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici , pubblicato, come ogni ultimo mercoledì del mese, in collaborazione con la Pami – Pontificia Academia Mariana Internationalis.

Introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, il tutorial indica ai comunicatori il messaggio che Maria rivolge, con il suo esempio, ai giovani di ogni epoca. Compresa la nostra. “Maria e Giuseppe accolgono la Parola di Dio, sono disponibili a cambiare la loro vita perché non si fidano solo di loro stessi, ma si aprono a un Dio che vuole il loro bene”, spiega all’interno del tutorial il presidente della Pami, padre Stefano Cecchin. “Siamo in un momento particolare nel quale è importante avere una prospettiva di condivisione e di co-costruzione. È questa prospettiva che ci consente di aprire un orizzonte nuovo, un orizzonte che va verso un nuovo umanesimo, ricco di tenerezza, possibilità e fecondità”, aggiunge Paolo Cancelli, direttore dello sviluppo della Pami

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.