Diocesi: Albenga-Imperia, domani mons. Borghetti ordina due nuovi diaconi transeunti

Nella vigilia della solennità della Madonna di Pontelungo, patrona della diocesi di Albenga-Imperia, il vescovo Guglielmo Borghetti ordinerà domani due nuovi diaconi, in cammino verso il sacerdozio. Si tratta dei seminaristi Andrea Allegro, 40 anni, originario della parrocchia San Michele Arcangelo ad Albenga, e Giacomo Porro, 30 anni, della parrocchia San Giovanni Battista in Loano. La celebrazione verrà presieduta da mons. Borghetti domani, 1° luglio, dalle 17, proprio nella chiesa di San Giovanni Battista, a Loano. Allegro e Porro nel 2015 sono entrati entrambi nel seminario diocesano, dove hanno frequentato l’anno propedeutico per poi proseguire nella propria formazione teologica e spirituale prima nel seminario maggiore di Pisa e poi in quello regionale ligure di Genova. “L’ordinazione diaconale che Andrea e Giacomo hanno atteso e preparato da tempo – osserva il rettore del seminario ingauno, can. Enrico Gatti – rimanda ormai alle porte della prossima ordinazione sacerdotale. Perciò l’intera comunità diocesana è invitata a continuare a pregare perché i due diaconi, conformati a Cristo servo, sappiano portare l’immagine di Dio ad ogni fratello che incontreranno nel loro cammino”.