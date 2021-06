Diocesi: Napoli, su invito di mons. Battaglia la Bcc interviene a sostegno delle botteghe presepiali di San Gregorio Armeno

La Banca di Credito cooperativo (Bcc) a sostegno delle botteghe di San Gregorio Armeno, in adesione all’invito dell’arcivescovo Mimmo Battaglia e della Chiesa di Napoli. Oggi, mercoledì 30 giugno, alle ore 10,30, presso la chiesa di San Biagio Maggiore, sede della Fondazione Giambattista Vico, sita a Napoli i Via San Biagio dei Librai n. 33, si terrà la conferenza stampa per la presentazione dell’accordo tra la Banca e gli artigiani di San Gregorio Armeno, promosso dalla Chiesa di Napoli, che “prevederà un importante sostegno economico nel difficile momento post pandemia con finanziamenti agevolati a favore degli associati dell’importante distretto artigianale al centro della città”.

Interverranno il presidente della Banca di Credito cooperativo di Napoli Amedeo Manzo, il presidente dell’Associazione Gabriele Casillo, don Francesco Cirino in rappresentanza dell’arcivescovo di Napoli Battaglia, il comandante provinciale dei Carabinieri gen. Giuseppe La Gala ed altre autorità civili, militari e religiose oltre tutti gli artigiani che compongono l’associazione e che rappresentano l’arte dei presepi a Napoli e nel mondo.

Sono previsti i saluti di Vincenzo Pepe, presidente della Fondazione Gianbattista Vico e docente presso l’Università degli studi campani Luigi Vanvitelli.