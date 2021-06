Commissione Ue: “Patto rurale” e “Piano d’azione” per il futuro dell’agricoltura comunitaria

La Commissione europea ha presentato oggi una visione a lungo termine per le zone rurali dell’Ue, “in cui ha evidenziato aspetti problematici e preoccupanti che tali regioni devono fronteggiare ma anche alcune delle più promettenti opportunità a loro disposizione”. Basandosi su previsioni “e ampie consultazioni con i cittadini e altri soggetti attivi nelle zone rurali”, la visione illustrata oggi propone un Patto rurale e un Piano d’azione rurale “con l’obiettivo di rendere le nostre zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere”. “Per rispondere con successo alle megatendenze e alle sfide poste dalla globalizzazione, dall’urbanizzazione e dall’invecchiamento della popolazione e per cogliere i benefici della transizione verde e digitale sono necessarie – secondo l’esecutivo Ue – politiche e misure attente al territorio che tengano conto delle diversità geografiche all’interno dell’Ue e delle esigenze specifiche e punti di forza di ciascun territorio”.

Nelle zone rurali di tutta l’Ue “l’età media della popolazione è superiore a quella delle aree urbane e tale divario inizierà lentamente a ridursi soltanto nel prossimo decennio. Insieme alla mancanza di connettività, all’insufficienza delle infrastrutture, all’assenza di opportunità di lavoro diversificate e a un accesso limitato ai servizi, ciò rende le zone rurali un luogo meno attraente per vivere e lavorare. Allo stesso tempo, tuttavia, le zone rurali partecipano attivamente alla transizione verde e digitale dell’Ue”. Il conseguimento degli obiettivi dell’Ue in ambito digitale per il 2030 “può offrire maggiori opportunità per lo sviluppo sostenibile delle zone rurali in ambiti diversi dall’agricoltura, dall’allevamento e dalla silvicoltura, aprendo nuove prospettive per la crescita dell’industria manifatturiera e, ancora di più, di quella dei servizi, e contribuendo a una migliore ripartizione geografica dei servizi e delle industrie”.