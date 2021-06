Estate: Auser, in piena attività la campagna “Aperti per ferie” per anziani soli

In piena attività la campagna Auser “Aperti per ferie” con tante occasioni rivolte agli anziani soli di socializzazione, turismo sociale, cultura.

Tante occasioni per ritrovarsi, stare insieme e vivere in sicurezza questa lunga estate calda. Passeggiate all’aria aperta, ginnastica nei parchi, visite guidate per scoprire gli angoli più belli dei centri storici delle nostre città, incontri culturali, musica, merende all’aperto, soggiorni estivi nelle località turistiche e la preziosa compagnia telefonica per chi è più fragile e ha bisogno di aiuto. In più una guida pratica scaricabile dal sito su come affrontare le ondate di calore.

L’estate 2021 di Auser è partita con tante iniziative in campo per contrastare la solitudine e l’isolamento che, a causa della pandemia, hanno segnato la vita di molti anziani. Da vaccinati (almeno in larghissima parte), in sicurezza con il rispetto di tutte le regole anti Covid-19 ancora in vigore, si può affrontare con un pizzico di serenità in più questo periodo dell’anno.

“I nostri volontari e le nostre sedi sono pronte ad accogliere e ascoltare chi ha bisogno di aiuto – sottolinea il presidente nazionale, Enzo Costa –; da quando è scoppiata la pandemia Auser non si è mai fermata e con la sua rete di prossimità è stata vicino ai cittadini più deboli e fragili. Ora sono ripartite le nostre attività in presenza, sia quelle ricreative che le attività culturali”.

Un’estate di svago e di solidarietà, pensando ai tanti anziani che vivono da soli in condizioni di fragilità e con difficoltà di movimento. Da qui l’appello che il presidente Costa ha voluto lanciare soprattutto ai giovani di dedicare qualche ora della settimana a fare volontariato: “Basta poco per dare serenità ad un anziano solo, una telefonata per chiedere come sta, una passeggiata da fare insieme, consegnarli a casa la spesa o le medicine. Tanti ragazzi e ragazze ci hanno dato una mano preziosa durante le fasi più difficili della pandemia, chiediamo loro di passare parola, coinvolgere gli amici, avere tanti giovani al nostro fianco arricchisce il nostro impegno, rappresenta la pratica vera e concreta della solidarietà fra le generazioni. Ci auguriamo che siano in tanti”.

Sul sito si può consultare la sezione “le sedi” per contattare la struttura più vicina, nella sezione speciale “Aperti per ferie”, si può consultare l’elenco in ordine alfabetico delle attività organizzate dai comuni e dal volontariato.

Attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 il numero verde del Filo d’Argento 800-995988 per richiedere sostegno o avere informazioni.