Papa Francesco: intenzione di preghiera per luglio, “artefici del dialogo e dell’amicizia”

“Preghiamo affinché, nelle situazioni sociali, economiche e politiche conflittuali, siamo coraggiosi e appassionati artefici del dialogo e dell’amicizia, uomini e donne che tendono sempre la mano, e perché non ci sia più spazio per l’inimicizia e la guerra”. Questa l’intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di giugno, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, che chiede attenzione per l’amicizia sociale.

Nel “Video del Papa”, Francesco parte dall’assunto biblico secondo cui “chi trova un amico trova un tesoro” per proporre a tutti di “andare oltre i gruppi di amici e di costruire l’amicizia sociale tanto necessaria per la buona convivenza”. Un andare oltre che vuol dire da una parte ritrovarsi con i più poveri e vulnerabili, “quelli che vivono nelle periferie”, dall’altro allontanarsi “dai populismi che sfruttano l’angoscia del popolo senza dare soluzioni, proponendo una mistica che non risolve nulla”.

L’obiettivo – spiega – è quello di “fuggire dall’inimicizia sociale, che distrugge soltanto, e uscire dalla ‘polarizzazione’: E questo non è sempre facile, soprattutto oggi, quando una parte della politica, della società e dei media si impegna a cerare nemici per poi sconfiggerli in un gioco di potere”. Il dialogo “è il cammino per guardare la realtà in modo nuovo, per vivere con passione le sfide nella costruzione del bene comune”.