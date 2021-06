Ente dello Spettacolo: Rivista del Cinematografo, nel numero di luglio-agosto la nuova edizione del Festival di Cannes

Dopo l’annullamento dell’edizione del 2020, dal 6 al 17 luglio la Croisette torna a essere la capitale del cinema mondiale: appuntamento mai come quest’anno attesissimo da tutti gli appassionati, la 74ª edizione del Festival di Cannes, che rappresenta un evento fondamentale per la ripartenza del settore, è al centro della cover story del numero di luglio-agosto della Rivista del Cinematografo (disponibile dal 1° luglio e acquistabile al link www.cinematografo.it/riviste/ o scrivendo ad abbonamenti@entespettacolo.org) con anticipazioni e approfondimenti esclusivi.

Un’edizione che, come racconta Angela Prudenzi, vedrà la presenza di molte donne, più attrici che registe, con Lea Seydoux protagonista di ben tre film in concorso: “In The Story of My Wife della regista Ildikò Enyedi, un melodramma, d’amore e morte come si conviene, l’attrice francese tratteggia una giovane dalla personalità misteriosa pericolosamente in bilico tra la fedeltà totale e la libertà della passione”.

Non manca l’Italia: “Tre piani” di Nanni Moretti in Concorso e tra Semaine de la Critique e Quinzaine des Réalisateurs ci sono conferme e rivelazioni, dal ritorno di Jonas Carpignano con “A Chiara” e le opere prime “Piccolo corpo” e “Re granchio”. Fino alla Palma d’Onore a Marco Bellocchio, che presenterà il suo nuovo documentario “Marx può aspettare”.

Un Festival che è anche territorio di ricerca e luogo di scoperte, come spiega Paolo Bertolin nella sua ricognizione sui titoli più sorprendenti della selezione: “Tra le scommesse Kirill Serebrennikov, prominente artista del teatro e del cinema russo e il giapponese Ryûsuke Hamaguchi”.

Tra le recensioni del mese, “First Cow”, il western di Kelly Reichardt, e “Black Widow”, il nuovo film Marvel.

Anche nel numero di luglio-agosto, lo spazio dedicato alla formazione dei giovani spettatori con “Sapere Vedere”, aperta dal nuovo appuntamento di “Un metodo da inventare”, in cui Simona Busni approfondisce questioni aperte sulla didattica del cinema. Proseguono le collaborazioni con “Scelte di classe” e “Orientaserie”, per accompagnare e guidare i ragazzi nella visione di film e serie tv. Non mancano le rubriche.

E di ripartenza scrive, nel suo editoriale, mons. Davide Milani (presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo), commentando il successo della quarta edizione di Castiglione Cinema – RdC incontra, tenutasi dal 17 al 19 giugno: “Ogni gioia, ogni scoperta, ogni entusiasmo ha avuto un tono molto più prudente, riflessivo, desideroso di maggiore ancoramento con la realtà, con le paure sperimentate e con quanto ciascuno ha maturato nella conoscenza di sé e del mondo in questa prova. Come se la festa potesse risultare vera solo se in grado di dire qualcosa di autentico ai timori vissuti nel lungo inverno della nostra pandemia”. E annuncia la seconda edizione di Lecco Film Fest, dal 29 luglio al 1° agosto.