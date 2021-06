Conflitto israelo-palestinese: Onu, domani evento on line sul cambiamento demografico forzato a Gerusalemme

“Cambiamento demografico forzato a Gerusalemme – gravi violazioni e minaccia per la pace”: è il titolo dell’evento on line (Webex) promosso per domani, giovedì 1° luglio (dalle ore 16 italiane e fino alle 18), dal Comitato delle Nazioni Unite sull’esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese con il sostegno dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). La conferenza intende fare luce sulle politiche e le pratiche israeliane in corso per cambiare la demografia e lo status quo nella Gerusalemme Est occupata, con un’attenzione particolare agli sfratti dei palestinesi dalle loro case e alle demolizioni di case palestinesi e altre strutture nella città. In questo modo si cercherà di studiare tali violazioni così da promuovere una soluzione giusta e pacifica della questione palestinese basata sul diritto internazionale e sulle pertinenti risoluzioni dell’Onu. Diversi i relatori presenti, tra questi Lara Friedman, Foundation for Middle East Peace; Michael Lynk, Relatore Speciale delle Nazioni Unite; Suma Qawasmi, leader della comunità di Sheikh Jarrah; Nivine Sandouka, Hoqoqna dell’“Our Rights East Jerusalem”. L’evento sarà trasmesso in streaming su UN Web Tv. Ulteriori informazioni su www.un.org/unispal.