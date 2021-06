Diocesi: Mantova, delegazione Caritas in visita nella diocesi terremotata croata di Sisak

Caritas Mantova a Sisak (Croazia)

Ieri una delegazione della Caritas di Mantova, guidata dal direttore, Matteo Amati, si è recata in visita nella diocesi croata di Sisak, la più colpita dal sisma del 29 dicembre scorso, dove è stata ricevuta dal vescovo locale, mons. Vlado Kosic. Durante l’incontro, secondo quanto riferito dalla diocesi croata, si è parlato delle attività e delle iniziative messe in atto dalla Caritas dopo il terremoto e sono stati illustrati i progetti realizzati nell’ambito dell’assistenza concreta alle famiglie terremotate, con particolare attenzione alle case prefabbricate e all’assistenza ad anziani e malati. Ne è seguito uno scambio di esperienze e un dialogo su come affrontare le sfide del sisma e quelle del coronavirus. In questo ambito sono state prese in considerazione forme di possibile cooperazione tra le due Caritas.