Droga: Sciortino (Intercear), “le relazioni sono l’elemento fondamentale non solo del lavoro con le dipendenze, ma del nostro essere uomini”

“Le relazioni sono l’elemento fondamentale non solo del lavoro con le dipendenze, ma del nostro essere uomini in questa terra, in questo spazio così bistrattato delle fragilità umane”. Lo ha detto Biagio Sciortino, presidente di Intercear, introducendo i lavori della video conferenza “Dalla rete delle relazioni alle nuove politiche sulle dipendenze”, promossa oggi da Cnca, Fict e Intercear, in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, che si è celebrata il 26 giugno. “Dopo un anno e mezzo di pandemia, le relazioni umane si sono ridotte enormemente – ha evidenziato Sciortino –. Per questo motivo abbiamo voluto creare questo momento riflessione, con la presenza delle principali reti del privato e pubblico sociale accreditato e le comunità terapeutiche, rimettendo il focus proprio sulle relazioni. Così pensiamo sia possibile rimettere al centro il tema delle dipendenze e soprattutto le persone. Mai come in questo periodo abbiamo toccato con mano l’inadeguatezza del sistema normativo e la solitudine dei servizi”.