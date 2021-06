Diocesi: Milano, da associazioni e movimenti laicali un documento per le Amministrative. “Una comunità più solidale e fraterna”

Foto © Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno in autunno in molti Comuni del territorio diocesano, il “Coordinamento di associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali della diocesi di Milano” ha sottoscritto il documento comune “Tocca a noi, tutti insieme”, titolo che ricalca quello dell’ultimo “Discorso alla città” pronunciato dell’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in occasione della festa di Sant’Ambrogio. Nel testo il Coordinamento auspica anzitutto che il prossimo appuntamento con le urne sia l’occasione per realizzare, a partire dai Comuni coinvolti, “una comunità più solidale e fraterna, capace di dare voce e valorizzare il pluralismo sociale”, attraverso una “politica competente” che, al di là delle contrapposizioni (“non è il tempo di pregiudizi ideologici o di soluzioni preconfezionate”), sia “capace di una visione lungimirante e non sottomessa alla tecnocrazia, agli interessi economici o alla mediaticità effimera”.

Nato dopo il 47° Sinodo diocesano (1993), il Coordinamento riunisce un ampio ventaglio di movimenti e associazioni ecclesiali. Firmano il documento Acli, Agesci, Alleanza cattolica, Azione cattolica, Cellule per l’evangelizzazione, Comunione e liberazione, Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, Cvx-Lms, Legio Mariae, Movimento apostolico, Movimento dei Focolari, Nuovi orizzonti, Ordine secolare francescano, Regnum Christi, Rete mondiale di preghiera del Papa, Rinascita cristiana, Rinnovamento nello Spirito. Le diverse realtà sono rappresentate nel Coordinamento da uno o due laici e, in alcuni casi, dal proprio assistente ecclesiastico.