Diocesi: Chiavari, il vescovo Devasini all’inaugurazione dei locali rinnovati del Gianelli Campus

Il Gianelli Campus, liceo scientifico ad indirizzo sportivo di Chiavari, ha inaugurato, nei giorni scorsi, i suoi locali rinnovati. L’inaugurazione è stata l’occasione per far conoscere la scuola paritaria (unica secondaria di secondo grado del territorio) al nuovo vescovo, mons. Giampio Devasini.“È una bella opportunità poter contare su questa scuola – ha detto il vescovo -; l’educazione dei ragazzi ci deve stare particolarmente a cuore”. E rivolgendosi agli studenti presenti ha detto: “Non fatevi intimorire dalle sfide della vita, mettete in gioco la vostra testa, ma anche il cuore e le mani per crescere come cittadini responsabili”. Gianelli Campus è gestito dall’opera diocesana “Villaggio del ragazzo”: il suo progetto educativo trae ispirazione da due grandi figure di educatore, S. Antonio Maria Gianelli e don Nando Negri. All’inaugurazione sono intervenuti anche i rappresentanti delle aziende che stanno sostenendo il progetto dell’istituto chiavarese con l’istituzione delle borse di studio per aiutare il percorso di formazione di giovani del territorio. A tagliare il nastro dei locali rinnovati è stato il vescovo.

Ha suscitato interesse la strumentazione della nuova aula di scienze motorie e discipline sportive del Gianelli Campus di Chiavari. “L’aula nasce dall’idea di creare uno spazio dedicato allo studio del movimento, attraverso interazioni pratiche e virtuali, con l’utilizzo di attrezzi e tecnologie tradizionali e innovativi – ha affermato Monica Michelini, docente del Gianelli Campus -, e poter conoscere il corpo umano e il suo funzionamento durante le diverse proposte motorie, le professioni che gravitano intorno al mondo dello sport, la biomeccanica del movimento, il funzionamento degli attrezzi e dei dispositivi tecnologici”.

Il totale degli interventi ha avuto un costo di circa 150.000 euro di cui il 60% coperte da donazioni di privati. I lavori sono stati eseguiti dalla squadra di manutenzione del Villaggio del ragazzo.