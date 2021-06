Diocesi: Bergamo, domani sera il vescovo Beschi apre la Porta della speranza al santuario della Madonna dei Campi

Nell’ambito de “La Notte dei Santuari” all’interno dell’iniziativa “Ora viene il Bello” promossa dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport della Cei, domani sera il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, al santuario della Madonna dei Campi darà inizio al tempo dell’estate nel segno della ripartenza. Lo farà presiedendo una veglia di preghiera nel corso della quale verrà aperta la Porta della speranza. “Al passaggio della porta Santa è annessa l’indulgenza plenaria, concessa per una notte a tutti i santuari della diocesi”, spiega una nota.

Nel corso dell’iniziativa, con inizio alle 21.30 e conclusione con la messa delle 6.30 la mattina di venerdì, saranno offerte testimonianze della speranza nei giorni più bui della vita. Verrà anche accesa una lampada. Durante la notte, spazio all’adorazione eucaristica e alla preghiera personale e in gruppi.