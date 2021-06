Consiglio europeo: von der Leyen, “vaccinare, vaccinare, vaccinare e mantenere le mascherine”. Preoccupa la variante Delta

“Entro questa settimana il 60% degli adulti in Europa avrà ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 40% avrà avuto anche la seconda dose”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha brevemente tracciato il quadro della situazione pandemica e vaccinale nell’Ue durante la conferenza stampa finale del Consiglio europeo, svoltosi a Bruxelles (24-25 giugno). “Siamo preoccupati per la variante Delta”, ha affermato von der Leyen, sottolineando come essa stia particolarmente colpendo il Regno Unito, “ma si sta diffondendo anche nell’Unione”. La doppia vaccinazione protegge dalla Delta, ha dichiarato, per questo occorre “essere vigili e vaccinare, vaccinare, vaccinare”. Quindi un appello: “Mantenere distanze e mascherine”.