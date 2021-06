Corridoi umanitari: Comunità di Sant’Egidio, “stamattina giunti a Fiumicino 13 profughi originari dello Yemen e dell’Eritrea”

“Questa mattina sono giunti a Fiumicino, con i corridoi umanitari realizzati dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con la Cei, 13 profughi originari dello Yemen e dell’Eritrea, tra cui 8 minori, che, in diverse regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia e Campania), saranno accolti e avviati all’integrazione”. Lo ricorda una nota della Comunità di Sant’Egidio.

“Mentre il Consiglio europeo ha deciso di rinviare a settembre ogni decisione sul ricollocamento dei migranti, il superamento del trattato di Dublino e l’organizzazione dei flussi di ingresso regolare, i corridoi umanitari, best practice organizzata e finanziata dalla società civile – con oltre 3.700 profughi finora giunti in Italia, Francia, Belgio e Andorra –, continuano a dimostrare a tutti Stati europei che sono possibili, anzi doverose, soluzioni di accoglienza e di integrazione nel nostro tessuto sociale e lavorativo”, conclude la nota.