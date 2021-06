Diocesi: disponibile da oggi il libro-intervista del card. Bagnasco “Genova, casa mia – 14 anni da arcivescovo”

È disponibile da oggi, venerdì 25 giugno, “Genova, casa mia – 14 anni da arcivescovo”, un libro in cui il card. Angelo Bagnasco racconta, in una conversazione con il direttore de “Il Cittadino”, i suoi anni alla guida dell’arcidiocesi e alcuni momenti della sua vita personale: un quadro, seppur sintetico, del suo percorso di maestro e pastore con cui ha servito e guidato con amore la Chiesa e la città di Genova.

“Ritornare a Genova come pastore, da una parte era motivo di gioia, poiché tornavo nella città dove ero cresciuto, nel centro storico, dall’altra però mi chiesi come sarei stato accolto”, ricorda nel volume il presule che, ordinario militare, ricevette la notizia della nomina ad arcivescovo di Genova il 22 agosto 2006. “Il pensiero che la nomina fosse giunta nel giorno di Maria Regina – prosegue –, mi confortò come una luce tra le nubi. La Madonna, infatti, mi ha sempre accompagnato anche con date e ricorrenze pastorali che possono apparire coincidenze, ma che per me erano segni materni. Ciò mi diede coraggio per rispondere con il mio ‘sì’ di fiducia e abbandono alla volontà di Dio che mi si manifestava attraverso il Papa. La benevolenza dei confratelli e della gente mi confermò, e mi ha sempre sostenuto nei 14 anni del mio episcopato genovese”.

Il volume, 272 pagine a colori, edito dalla Grafica Buona Stampa s.r.l., è stato realizzato dalla redazione de “Il Cittadino”; completano l’opera documenti del magistero episcopale di Bagnasco e oltre 300 fotografie. “Il libro – spiega un comunicato – vuole essere un omaggio e un grazie al card. Angelo Bagnasco da parte della comunità diocesana a un anno dal suo saluto alla diocesi e alla città”.

A cura della redazione de “Il Cittadino”, è disponibile anche il video in cui il porporato racconta in sintesi i suoi anni alla guida della diocesi, rifacendosi ai contenuti principali del libro.