Festival biblico: Vicenza, da oggi a domenica 27 giugno venticinque appuntamenti sul tema “Siete tutti fratelli”

Fino a domenica 27 giugno il Festival biblico di Vicenza – sul tema “Siete tutti fratelli” – proseguirà la propria riflessione sul tema della fratellanza scelto per questa edizione 2021, con un cartellone di 25 appuntamenti nell’arco dei 3 giorni che coinvolgeranno oltre 40 ospiti. A Vicenza quest’anno molti degli appuntamenti in calendario saranno ospitati tra il Brolo e il Giardino del Palazzo Vescovile (Contrà San Francesco Vecchio, 21), e il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” (Contra’ San Domenico, 33) dove si svolgeranno le Meditazioni di sabato e domenica mattina. Oggi, alle 18, il programma riprende con un’altra novità di questa edizione, il ciclo di incontri “Geografia delle fedi” nati da un’idea di Gabriella Caramore, scrittrice e storica curatrice di Uomini e profeti, con la collaborazione di Giovanni Ferrò, caporedattore della rivista Jesus San Paolo, “pensati per conoscere le fedi nel mondo con un approccio che lega le Sacre Scritture, la storia, l’antropologia, il contesto e i suoi dati, le testimonianze”. Il primo appuntamento “Polarità. L’inimicizia negli Stati Uniti d’America”, si concentrerà sulla situazione negli Stati Uniti “oggi – spiegano i promotori – consegnati a una polarizzazione sfibrante, fratturati e logorati da una lotta per il potere religioso”.