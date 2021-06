Disabilità: Lega Filo d’Oro, domani a Osimo inaugurazione dell’iniziativa “Yarn Bombing” per Giornata internazionale della sordocecità

Alla vigilia della Giornata internazionale della sordocecità (27 giugno), la Fondazione Lega del Filo d’Oro onlus inaugurerà l’iniziativa “Yarn Bombing” (bombardamento di manufatti di filato), che si terrà sabato 26 giugno (ore 10) presso l’ingresso del palazzo comunale di Osimo. Dopo un anno particolarmente difficile per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie, per celebrare la Giornata internazionale della sordocecità la Lega del Filo d’Oro ha deciso di aderire al progetto globale “Yarn Bombing”: un variopinto “bombardamento di manufatti di filato” promosso dalla rete Deafblind International – di cui la Fondazione fa parte – con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della sordocecità e ricordare i diritti delle persone sordocieche in tutto il mondo. Con il supporto degli utenti, delle famiglie, dei volontari, dei sostenitori e di tanti amici dell’ente che hanno realizzato bellissimi manufatti di filato, ad Osimo, grazie alla disponibilità del Comune, queste lavorazioni colorate decoreranno le finestre del palazzo comunale, le fioriere nella piazza antistante e l’angolo dei Tre Pini. All’inaugurazione interverranno Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo, e Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro onlus.