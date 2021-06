Terzo Settore: Forum e Csvnet, domani sarà stipulato protocollo di intesa per lo sviluppo del volontariato

Un accordo che sancisce la “piena, integrata e reciproca” collaborazione fra Csvnet e Forum nazionale del Terzo Settore: è quanto verrà stipulato domani, sabato 26 giugno, a Roma nel corso dell’Assemblea annuale di Csvnet dal presidente Stefano Tabò e dalla portavoce del Forum del Terzo Settore, Claudia Fiaschi. Un protocollo di intesa che formalizza e fornisce una cornice istituzionale ad una collaborazione “strategica e imprescindibile”, che ha portato, in questi anni, a progettualità e visioni comuni con “risultati importanti” come quelli conseguiti nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore o come nel progetto di formazione dei quadri del Terzo settore, Fqts. “Una collaborazione sempre più stretta e sinergica fra due realtà autonome nella loro diversa funzione di rappresentanza e di servizio per il mondo del volontariato – affermano Fiaschi e Tabò – e che hanno comuni valori e un comune impegno per trasferire ed estendere la collaborazione nascente anche su scala territoriale”.

Nel documento Csvnet e Forum del Terzo Settore si impegnano a perseguire finalità comuni nella programmazione di attività, provvedimenti, politiche o iniziative da portare avanti. Una collaborazione reciproca che diventa condivisione strategica di obiettivi e finalità con piani di lavoro comuni e monitoraggio dei risultati, a partire da questioni attinenti la normativa sul Terzo settore, nel rispetto delle funzioni e delle iniziative dei propri associati e sui territori.

Partecipazione, confronto, sussidiarietà, solidarietà e coesione sociale sono valori fondanti su cui è stipulata la collaborazione tra Forum del Terzo Settore e Csvnet. Un altro nodo centrale del protocollo è la riflessione comune sugli indirizzi strategici generali da perseguire tramite le risorse del Fondo unico nazionale – alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria che è amministrato dall’Onc – e per favorire il pieno sviluppo del sistema dei Csv.