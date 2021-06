Germania: Caritas, piattaforma online per assistenza sociale a giovani e adulti in crisi. Aderiscono 1.700 centri

La Caritas tedesca ha avviato un nuovo servizio di consulenza sociale online: rivolto in particolare a ragazzi e uomini, il servizio è curato dal Servizio sociale degli uomini cattolici (Skm), associazione professionale della Caritas, che assiste, nei suoi centri di consulenza, giovani e adulti in situazioni di crisi. In questo modo essi possono ottenere supporto digitale in casi problematici e di fragilità. La nuova offerta è integrata nella piattaforma di consulenza online Advice & Help della Caritas. Che si tratti di separazione, crisi relazionali, lavoro o paternità, i consigli per ragazzi e adulti da parte di consulenti qualificati consentono a coloro che cercano consulenza di ricevere supporto. I consigli per gli uomini sono facilmente accessibili qui. “Gli uomini vivono le crisi e lo stress in modo diverso rispetto alle donne. I servizi di consulenza Skm nel mondo analogico tengono conto di questo fatto da molto tempo. Ora si riflette anche nella nostra offerta online”, afferma il presidente della Caritas Peter Neher. “La pandemia sta rendendo i servizi di consulenza digitale più importanti che mai. Questi ci permettono di stare al fianco delle persone nonostante le restrizioni”. Dall’inizio della pandemia nel marzo 2020, 550 centri di consulenza hanno aderito alla piattaforma: oggi i centri sono 1.707. Per questo sono stati formati circa 2.100 nuovi consulenti, per un totale di 4.700 consulenti.