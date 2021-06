Hong Kong: mons. Gallagher (Rapporti con gli Stati), “difficile dare un contributo”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il Libano è un posto dove pensiamo di poter dare un contributo. Non vediamo questa possibilità a Hong Kong che è oggetto di interesse per noi”. È quanto dichiarato da mons. Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, durante la conferenza stampa di presentazione della Giornata per il Libano che si terrà in Vaticano il 1° luglio su iniziativa di Papa Francesco. Rispondendo alle domande dei giornalisti mons. Gallagher ha affermato: “Possiamo dire parole apprezzate dalla stampa internazionale e in tanti Paesi del mondo, ma io e molti dei miei colleghi non siamo convinti che potrebbero fare una qualche differenza. Qui in Libano abbiamo l’opportunità, a Hong Kong la situazione è completamente diversa”. Riferendosi alla Giornata di preghiera e riflessione per il Libano mons. Gallagher ha ricordato che Papa Francesco più volte ha espresso il desiderio di visitare il Libano, ma non prima che il Paese abbia risolto la crisi politica che “non si vede all’orizzonte. Difficile pensare adesso ad un viaggio entro l’anno, più probabile all’inizio del 2022”.