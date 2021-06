Consiglio dei Cardinali: ieri un incontro online con Papa Francesco che ha “ribadito l’importanza dei percorsi sinodali”

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro online del Consiglio dei Cardinali. Collegati dai Paesi di residenza erano i cardinali Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, Oswald Gracias e Fridolin Ambongo Besungu, mentre dal Vaticano erano connessi il card. Giuseppe Bertello e il segretario del Consiglio, mons. Marco Mellino. Il Santo Padre ha seguito i lavori, collegandosi da Casa Santa Marta, mentre il card. Pietro Parolin non ha potuto partecipare per impegni pregressi. Dopo un intervento di saluto di Papa Francesco, rende noto la Sala Stampa vaticana, “i cardinali hanno offerto dei brevi contributi per presentare la situazione, anche con rispetto alla pandemia da Covid-19, nei vari continenti”. In questo contesto, il card. Gracias ha ringraziato il Santo Padre per le sue parole e la sua vicinanza alla dolorosa situazione in Myanmar. Nel riprendere la parola, “il Papa ha ribadito l’importanza dei percorsi sinodali in essere a livello diocesano e nazionale, e di come questi debbano trovare riflesso nel più largo movimento a cui ha dato inizio la Segreteria del Sinodo dei vescovi nelle scorse settimane”. Infine, si è espressa soddisfazione per il recente rapporto di Moneyval e per il progresso circa le modalità di vigilanza economica e finanziaria della Santa Sede. L’incontro è terminato alle ore 18 dopo due ore di confronto, aggiornandosi al prossimo appuntamento, previsto per il mese di settembre.