Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, prosegue diminuzione incidenza. Rt stabile a 0,69. Regioni tutte a rischio basso tranne Molise a rischio moderato

Prosegue il calo nell’incidenza settimanale: 12 per 100mila abitanti (13 giugno-20 giugno) contro 19 per 100mila abitanti (7 giugno-13 giugno). L’incidenza è sotto il valore di 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. È quanto emerge dal report del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, riferito al periodo 14 giugno-20 giugno. La campagna vaccinale progredisce velocemente e l’incidenza è a un livello che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi.

Nel periodo 1° giugno-15 giugno, si legge nel report, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,69 (range 0,62-0,74),stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l’uno anche nel limite superiore.

Tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso tranne il Molise, a rischio moderato.