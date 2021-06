Diocesi: Nocera-Sarno, domani la prima esecuzione della messa per organo e coro “A casa tua”

“A casa tua” è il titolo della messa per organo e coro per il tempo ordinario le cui musiche sono state composte dal maestro mons. Valentino Miserachs Grau. È uno dei “doni” della visita pastorale che si è tenuta dal 2018 al 2020 nella diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, come si legge in un comunicato diffuso oggi dalla diocesi. Infatti, “uno dei temi fortemente sottolineati durante i tre anni di visita è stato la riscoperta della domenica come primo giorno della settimana, giorno del Risorto e della Chiesa. I testi dei canti sono, invece, del vescovo mons. Giuseppe Giudice e di Alma Ciancone”, spiega la nota.

La prima esecuzione si terrà domani, sabato 26 giugno, alle ore 20, nel duomo di San Michele Arcangelo ad Episcopio di Sarno. Un concerto-evento, per la diocesi il primo appuntamento del genere in questa fase della stagione pandemica, che vedrà la partecipazione del maestro compositore, mons. Valentino Miserachs Grau.

Ad eseguire i brani sarà il Coro polifonico “San Biagio” di San Marzano sul Sarno diretto dal maestro Pietro Russo, accompagnato all’organo dal maestro Josep Solé Coll, primo organista della basilica papale di San Pietro in Vaticano.

Il concerto si terrà nel rispetto delle normative anti diffusione e contagio da Covid-19.