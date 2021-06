Diocesi: Cremona, al Grest di Casalmaggiore anche sette bambini residenti nel campo sinti cittadino

Ci sono anche sette bambini residenti nel campo sinti di Casalmaggiore fra i partecipanti al Grest 2021 organizzato dall’oratorio cittadino. Come racconta Sara Pisani di TeleRadio Cremona Cittanova, in un contributo rilanciato dal sito della diocesi di Cremona, “è partito il 14 giugno, con l’avvio del Grest 2021 che durerà fino al 9 luglio, il progetto di inclusione destinato a sette bambini residenti presso il campo sinti cittadino, che permette loro di partecipare alle proposte formative, ludiche e spirituali che l’oratorio di Santo Stefano fornisce in questa calda estate”.

Evoluzione del “Progetto incontro”, nato nel 1998 prevalentemente per l’ambito scolastico, l’iniziativa per la prima volta riguarda la partecipazione estiva alle attività promosse dalla parrocchia, in particolare all’oratorio di Santo Stefano.

A coordinare i lavori, viene spiegato, un’équipe composta dal parroco don Claudio Rubagotti, dal vicario don Arrigo Durante e dall’assistente ad personam Paola Vezzoni, incaricata dai Servizi sociali del Comune di Casalmaggiore nella gestione di attività a carattere inclusivo, oltre che dall’associazione di volontariato Cittadini Insieme.

“La nostra realtà cattolica si distingue per l’accoglienza sempre di tutti”, commenta don Durante, aggiungendo che “siamo contenti di questa collaborazione che auspichiamo possa diventare l’inizio di un percorso che veda inseriti questi bambini anche in altre attività durante l’anno”.