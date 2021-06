Diocesi: Siena, il 1° luglio si presenta il progetto “Cantiere generiamo lavoro” promosso insieme con le Acli

Giovedì 1° luglio, alle ore 16,30, presso la sede della Provincia di Siena, in piazza Duomo, 9 (Siena), nella sala Aurora, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cantiere generiamo lavoro” promosso dalle Acli di Siena in collaborazione con il Servizio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino e le Acli di Roma.

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di offrire un percorso formativo e gratuito a Montalcino, Poggibonsi e Siena per avvicinare i giovani al mondo del lavoro ed è un’ulteriore tappa del percorso iniziato ad aprile 2021 con l’evento “Il lavoro al centro. Patto comune contro la pandemia”, spiega una nota dell’arcidiocesi.

Intervengono il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, Enrico Fiori, presidente delle Acli di Siena, Piero Morini, responsabile del Servizio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino, Silvio Franceschelli, presidente della provincia di Siena e sindaco di Montalcino, Francesca Appolloni, assessore alla Sanità, Servizi sociali e Politiche della casa del Comune di Siena, David Bussagli, sindaco di Poggibonsi, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma. Coordina Gabriele Romaldo, vice-direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino.