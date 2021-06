Mons. Lebeaupin: il cordoglio della Comece e dei vescovi francesi per la sua morte. “Fedele servitore della Santa Sede e umile discepolo di Cristo”

Papa Francesco e mons. Alain Paul Lebeaupin

“È con grande tristezza che abbiamo appreso giovedì 24 giugno 2021 della scomparsa di mons. Alain Paul Lebeaupin, nunzio apostolico presso l’Unione europea dal 2013 al 2021”. Con queste parole il presidente della Comece, card. Hollerich, ricorda in un comunicato “l’eccezionale esperienza professionale” e “la preziosa consulenza” di mons. Lebeaupin, morto a Roma, dove ora risiedeva, e fino al 16 novembre scorso nunzio apostolico presso l’Unione europea a Bruxelles. “Mons. Lebeaupin – scrive il card. Hollerich – non è stato solo un fedele servitore della Santa Sede e successore di San Pietro, ma anche un umile e vero discepolo di Cristo. Ci mancherà molto la sua fede incrollabile, la sua giovialità e autentica umanità”. Cordoglio per la morte di mons. Lebeaupin è stato espresso oggi anche dai vescovi francesi che in una nota, lo ricordano come “un grande servitore della Chiesa universale”.