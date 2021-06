Papa Francesco: domani riceve in udienza il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli

David Sassoli (foto SIR/PE)

Papa Francesco riceverà in udienza privata il presidente del Parlamento europeo David Sassoli domani mattina, 26 giugno, alle 10.15; Sassoli avrà poi (alle 10.45) un colloquio anche con il Segretario di Stato, card. Pietro Parolin. Di ritorno a Bruxelles, lunedì il presidente accoglierà i portavoce dei Parlamenti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) per un confronto sul ruolo che i parlamenti dovrebbero svolgere nell’allargamento. In settimana (mercoledì) firmerà la nuova legge sul clima con il ministro portoghese dell’Ambiente e dell’azione per il clima, João Pedro Matos Fernandes, e giovedì incontrerà il primo ministro della Repubblica dell’Iraq, Mustafa AL-Kadhimi. Tra le riunioni delle commissioni parlamentari previste a Bruxelles durante la settimana prossima, da segnalare quella della commissione per l’ambiente e la sanità pubblica che incontrerà il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas per un confronto sulla risposta dell’Ue alla pandemia e voterà una proposta per rafforzare il mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La commissione per gli affari economici invece incontrerà la presidente della Bce Christine Lagarde, per discutere di insolvenze e resilienza bancaria. La commissione per le libertà civili invece sta lavorando sul tema dell’intelligenza artificiale e il diritto penale. Intanto i gruppi politici si riuniranno per preparare la sessione plenaria del 5-8 luglio prossimi.