Sicurezza: Comitato nazionale approva piano “Strade sicure”. Dal 1° luglio impegnati 6.753 militari

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi stamattina sotto la presidenza del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha approvato il nuovo piano di impiego del personale dell’operazione “Strade sicure”. Ne dà notizia il Viminale spiegando che dal 1° luglio, il contingente militare sarà di 6.753 unità: 6.000 del contingente ordinario e 753 unità dislocate per maggiori esigenze connesse al rispetto delle misure anti Covid-19 previste dallo stato di emergenza.

“La ripartizione del contingente ordinario – si legge in una nota – salvaguarda le aliquote impiegate in servizi di vigilanza fissa agli obiettivi sensibili e nelle attività di controllo dei flussi immigratori”.