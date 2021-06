Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 58° Instant Report Altems. Continua calo contagi, proseguire tracciamento nuovi focolai varianti

L’effetto della vaccinazione sta producendo risultati positivi, portando un decremento importante degli indici di diffusione del virus e facendo registrare nell’ultima settimana una prevalenza in Italia pari a 190 casi ogni 100mila residenti, in calo rispetto alla settimana precedente (324 casi ogni 100mila residenti). Diminuiscono anche letalità e mortalità nell’ultima settimana: la letalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari al 1,69 per 1.000 (in calo rispetto alla scorsa settimana analizzata 1,81 x 1.000); la mortalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari allo 0,32% (in calo rispetto alla scorsa settimana analizzata 0,59%). Il dato più elevato si registra in Campania al 0,58% seguito da Toscana allo 0,57%. Sono i principali dati emersi dalla a 58ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale, diffusa oggi.

“L’effetto della vaccinazione sta producendo risultati positivi”, afferma Americo Cicchetti, direttore Altems, che tuttavia avverte: “Questo è il momento migliore per le Regioni per poter mettere in campo adeguati tracciamenti che permettano di intercettare in tempo i nuovi focolai, anche alla luce della diffusione delle varianti, soprattutto in quelle Regioni che vedranno un sovraffollamento durante il periodo estivo”.