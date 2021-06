Terra Santa: Chiese cattoliche si preparano a consacrare il Medio Oriente alla Sacra Famiglia di Nazareth

Le Chiese cattoliche presenti nei Paesi della regione mediorientale si preparano a celebrare domenica 27 giugno la prima “Giornata della pace per l’Oriente”, che quest’anno vedrà anche l’atto di consacrazione del Medio Oriente alla Sacra Famiglia di Nazareth. Nel quadro di questa prima edizione della “Giornata della pace per l’Oriente”, riferisce Fides, una messa verrà celebrata in ciascuno dei Paesi su cui il Consiglio dei patriarchi cattolici del Medio Oriente, promotore della iniziativa, esercita la sua opera di coordinamento. Il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, compirà l’atto di consacrazione del Medio Oriente alla Sacra famiglia durante la messa a Nazareth, presso la basilica dell’Annunciazione, a partire dalle 10 del 27 giugno. Durante la concelebrazione, verrà benedetta un’icona della Sacra Famiglia, appositamente dipinta e intarsiata con reliquie custodite nella stessa basilica. L’icona riproduce l’immagine della Sacra Famiglia raffigurata sopra l’altare della chiesa di San Giuseppe, a Nazareth, dove, secondo la tradizione, si trovava la casa dello Sposo di Maria. Una volta benedetta l’icona sarà portata in pellegrinaggio, partendo dal Libano, verso i paesi dell’Oriente, fino al suo arrivo a Roma verso la fine dell’anno di San Giuseppe, l’8 dicembre 2021. In Iraq, il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, celebrerà la messa e compirà l’atto di consacrazione del Medio Oriente alla Sacra Famiglia da Baghdad, durante la messa nella Cattedrale caldea di San Giuseppe, nel quartiere di Karrada. Nella stessa data, e alla stessa ora, ogni vescovo delle diocesi caldee sparse nel Paese si unirà all’atto di consacrazione. In Libano, il patriarca maronita, card. Béchara Boutros Raï, celebrerà la divina liturgia a Diman, sede della residenza patriarcale estiva. In Libano, tale iniziativa si intreccia con l’imminente incontro, presentato oggi in Vaticano, tra i Capi delle Chiese e comunità ecclesiali libanesi convocati a Roma da Papa Francesco il 1° luglio per pregare e riflettere insieme sulla crisi nel Paese dei Cedri. In Egitto, il patriarca copto cattolico Ibrahim Isaac Sidrak si unirà all’iniziativa della Giornata della pace per l’Oriente e all’atto di consacrazione del Medio Oriente alla Sacra Famiglia durante la messa presieduta nella chiesa del Sacro Cuore, nel distretto cairota di Heliopolis.