Diocesi: Trento, domani per la festa di San Vigilio mons. Tisi celebra in cattedrale il pontificale e consegna nuova lettera pastorale

Domani la Chiesa di Trento celebra il patrono, San Vigilio. Per il pontificale, presieduto dall’arcivescovo Lauro Tisi, la cattedrale riaprirà le porte, dopo alcune settimane di chiusura, necessarie per consentire l’allestimento dei ponteggi per il restauro della zona dell’abside e dei transetti. Torna invece pienamente visibile la navata centrale dopo l’intervento conservativo. La messa, informa l’arcidiocesi, avrà inizio alle ore 10 con diretta streaming sul canale YouTube della diocesi (raggiungibile dai portali diocesani) e in tv su Telepace, TrentinoTv, Rttr. L’accesso in duomo potrà avvenire fino a esaurimento posti, per via delle misure di sicurezza legate all’emergenza Covid che riducono la capienza della chiesa. Al termine della celebrazione, l’arcivescovo presenterà la sua nuova lettera pastorale. I rappresentanti dell’Associazione panificatori distribuiranno il pane di San Vigilio ai fedeli in chiesa. Non vi sarà la tradizionale distribuzione in piazza. Per ragioni di sicurezza ed operatività del cantiere di restauro nella zona orientale della cattedrale, resterà chiusa al pubblico l’area archeologica della basilica paleocristiana fino al termine dei lavori, fra circa un anno.