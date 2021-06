Diocesi: Cerreto Sannita, il 30 giugno mons. Mazzafaro incontra giornalisti e operatori dei media

Il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Giuseppe Mazzafaro, incontrerà mercoledì 30 giugno giornalisti e operatori della carta stampata, delle tv e delle testate online. L’appuntamento, con inizio alle 10.30 presso il salone degli Stemmi dell’episcopio in Cerreto Sannita, sarà incentrato, come spiega una nota, sui temi: “Il giornalismo come mezzo di incontro, come strumento per fare rete e mettere in contatto le persone. In un momento storico in cui gli incontri e i contatti sono mancati. La comunicazione intesa come esperienza, fatta di storie da conoscere e raccontare per poi trasmettere un vissuto, una storia”. La riflessione del vescovo, che sarà accompagnato nell’incontro dalla redazione dell’Ufficio comunicazioni della diocesi, partirà dal messaggio “‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone come e dove sono” che Papa Francesco ha scritto per la 55ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali.

La mattinata di mercoledì fornirà anche l’occasione per conoscere il vissuto, la storia, l’esperienza e soprattutto “il programma” del vescovo Giuseppe Mazzafaro, che ha iniziato il suo ministero episcopale in diocesi lo scorso 12 giugno.