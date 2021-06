Relazione Matic: mons. Gadecki (presidente vescovi polacchi), rammarico per il voto del Parlamento Ue. “Prevale la cultura della morte”

“Esprimo un profondo rammarico dopo la risoluzione del Parlamento europeo che invita a garantire la possibilità di uccidere i bambini non ancora nati”, ha scritto oggi il presidente dei vescovi polacchi mons. Stanisław Gądecki in riferimento all’approvazione da parte dell’Europarlamento del Rapporto Matić. “La cultura della vita alla quale avevano pensato i padri fondatori dell’Ue si trasforma in una cultura della morte e dell’esclusione, e l’ideologia prende il sopravvento sulla ragione”, ha ribadito il presule. Alla vigilia della votazione del Parlamento di Strasburgo sul Rapporto Matić, il presidente dei vescovi polacchi aveva pubblicato un accorato appello rivolto agli europarlamentari cattolici chiedendo loro di respingere il documento in quanto l’aborto “costituisce una violazione del diritto fondamentale alla vita di ogni essere umano”. Nel suo appello mons. Gądecki ha rilevato che l’adozione del Rapporto (in cui si attacca anche il diritto all’obiezione di coscienza del personale medico) costituisce “l’attacco alla Costituzione di molti Paesi europei” che garantiscono un tale diritto.