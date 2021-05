Vesak: buddisti italiani, anche Richard Gere al webinar per parlare di “una nuova cultura ambientale” per “i diritti della terra e il benessere degli animali”

Ci sarà anche l’attore americano Richard Gere a parlare domani con i buddisti italiani di “una nuova cultura ambientale”. In una nota diffusa questa mattina, l’Unione Buddhista Italiana fa sapere che quest’anno la tradizionale festività del Vesak sarà celebrata in diretta streaming domani, 29 maggio, dalle 14.30 alle 18 sui propri canali social (Facebook, Instagram e YouTube) con la tavola rotonda dal titolo “Impermanenza. La crisi dell’essere, la fragilità del Pianeta”. Tra gli ospiti David Loy, co-fondatore New Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center, Katherine Marshall, direttrice World Faiths Development Dialogue e, appunto, l’attore Richard Gere, presentato nel programma della diretta come presidente della “International Campaign for Tibet”. “È necessario costruire un nuovo modello di cultura della sostenibilità che tenga conto della fragilità del nostro sistema di vita”, spiega Filippo Scianna, presidente dell’Unione Buddhista Italiana. “Una nuova prospettiva che assegna alla Terra un vero e proprio diritto che passa attraverso il riconoscimento dell’interdipendenza di ogni forma di vita e una tutela concreta dell’ecosistema. Occorre passare da una visione antropocentrica a un nuovo ecocentrismo: questo impegno è una priorità per tutta la comunità buddhista e ci auguriamo con questo evento di offrire un momento di confronto capace di lasciare un’eredità di trasformazione per la società e le generazioni future”. L’Unione Buddhista Italiana è impegnata nella divulgazione di una nuova cultura ambientale “per i diritti della Terra e per il benessere degli animali, e allo stesso tempo desidera contribuire nel ricercare una soluzione all’emergenza, che è prima di tutto umana e di prospettiva attraverso un tipo di azione nuovo, una rinnovata forma di riscatto sociale che basa la sua azione su un nuovo modello di intervento: etico, sociale e di impresa”. Il Vesak è la ricorrenza più importante che accomuna tutte le tradizioni buddhiste per la quale le Nazioni Unite hanno stabilito una giornata di celebrazione internazionale. Per convenzione si festeggia durante il plenilunio di maggio in cui si celebra contemporaneamente la nascita, l’illuminazione e il “paranirvana” del Buddha. Sulla base dell’Intesa con lo Stato italiano, questa ricorrenza si celebra ogni anno nelle giornate dell’ultimo sabato e domenica di maggio.