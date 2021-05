Diocesi: Vittorio Veneto, il 29 maggio due ordinazioni sacerdotali

Domani, 29 maggio alle 16, in Cattedrale a Vittorio Veneto, Davide Forest e Giovanni Stella saranno ordinati sacerdoti per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo Corrado Pizziolo. Giovanni Stella, 30 anni, della parrocchia del Duomo di Sacile (Pn), ha frequentato il liceo scientifico e poi ha conseguito la laurea triennale in Matematica all’Università di Udine. È entrato nella Comunità di Teologia nel 2015 dopo aver frequentato la Comunità vocazionale. Ordinato diacono nel giugno 2020, attualmente è in servizio pastorale nelle parrocchie del Duomo di Oderzo, Camino e Fratta, dopo essere stato nelle parrocchie di Pieve di Soligo, Refrontolo e Solighetto. Il papà Guido è diacono permanente dal 2006, in servizio a Sacile. Presiederà la sua prima messa solenne domenica 30 alle 11 nel duomo di Sacile. Davide Forest, 26 anni, è nato a Motta di Livenza, ma risiede nella parrocchia di Mansuè (Tv). Dopo la maturità in ragioneria all’istituto Sansovino di Oderzo, e dopo aver frequentato il gruppo Diaspora e la Comunità vocazionale, nel settembre 2015 è entrato in Seminario. Diacono da giugno 2020, è stato in servizio pastorale a Sacile e San Vendemiano; ora è a Pieve di Soligo, Solighetto e Refrontolo, ed è prefetto al Seminario minore. Presiederà la sua prima messa solenne domenica 30 alle 11 nella chiesa arcipretale di Mansuè. A causa dell’emergenza sanitaria, potranno partecipare alla celebrazione soltanto quanti saranno muniti di pass. La messa sarà comunque trasmessa in diretta da La Tenda Tv e Radio Palazzo Carli.