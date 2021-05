Diocesi: Acireale, finanziati i lavori di restauro nella parrocchia Maria Ss. del Rosario di Cosentini

Finanziati con 315.000 euro i lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro sia all’interno dell’edificio sacro sia nell’adiacente canonica nella parrocchia Maria Ss. del Rosario di Cosentini, frazione di Santa Venerina. Era stata colpita dal sisma del 26 dicembre 2018. L’opera è stata finanziata per l’80% dalla Conferenza episcopale italiana con il contributo 8×1000 alla Chiesa cattolica e il restante 20% dalla parrocchia, attraverso una raccolta fondi.

I lavori, che prevedono il risanamento e la ristrutturazione della chiesa e dei locali annessi, sono stati autorizzati dal Comune di Santa Venerina, dal Genio civile di Catania, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania e dalla diocesi di Acireale. La ricostruzione post-terremoto dei centri parrocchiali, importanti per la vita di una comunità, è necessaria per la missione che hanno, non solo finalizzata al culto, ma anche al sociale, alla carità e alla formazione educativa. Il vicario generale, mons. Giovanni Mammino, il direttore dell’ufficio Beni Culturali ecclesiastici, don Angelo Milone, alla presenza, tra gli altri, del parroco don Benoit Magloire Atemengue, hanno consegnato alla ditta incaricata i lavori che saranno ultimati entro il prossimo anno. “Ringraziamo il vescovo mons. Antonino Raspanti – commenta don Benoit – e la curia diocesana per la disponibilità mostrata verso la comunità di Cosentini, in piena difficoltà a causa del terremoto. La chiesa parrocchiale ed i locali per un paese sono punti importanti di aggregazione. Infatti, attraverso questi spazi comuni, si instaurano relazioni in un contesto sociale che oggi è sempre più ampio. L’impegno e la professionalità di tutti mostra ancora una volta quanto anche le ferite più profonde come quelle del sisma possano essere rimarginate”.