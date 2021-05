Diocesi: Trapani, al via confronto su “Il pianeta che speriamo” in vista della 49ª Settimana sociale

Domani, sabato 29 maggio, alle 17, a Trapani si terrà un seminario sui temi che saranno al centro della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021). “Il pianeta che speriamo” è il titolo della Settimana sociale e dell’incontro trapanese che si terrà nel salone “Beato Rosmini” della parrocchia “San Giuseppe”.

Con interventi e video-testimonianze saranno presenti: Giuseppe Notarstefano membro del Comitato scientifico della Settimana sociale, al suo primo intervento pubblico come neo-eletto presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, Chiara Simone Vullo, referente del Circolo “Laudato si’” di Trapani. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Pietro Maria Fragnelli. L’incontro – moderato da Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro – è organizzato dalla diocesi in collaborazione il Movimento cristiano lavoratori, il Centro italiano femminile, il Progetto Policoro e il Circolo “Laudato si’” della città di Trapani. All’evento si può partecipare in presenza (fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo le disposizioni sanitarie anti Covid-19) oppure collegandosi nelle pagina e nel gruppo Facebook della diocesi di Trapani. L’ evento sarà trasmesso in diretta streaming dal portale Valderice Web.