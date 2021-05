Diocesi: Prato, l’immagine della Madonna della medaglia miracolosa accolta domani dal vescovo Nerbini

Dopo essere stata alla parrocchia di Vaiano, da sabato 29 a lunedì 31 maggio la Madonna della medaglia miracolosa arriva nel santuario di Santa Maria della Pietà. Prosegue, infatti, il pellegrinaggio dell’immagine dell’Immacolata, benedetta lo scorso 11 novembre in Vaticano da Papa Francesco, in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a santa Caterina Labourè. L’iniziativa è promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana.

Questa sera, venerdì 28 maggio, alle 21 è, prevista una veglia di preghiera nel santuario. La veglia sarà trasmessa in diretta su Tv Prato (canale 74 del digitale terrestre o in streaming su www.tvprato.it). Sabato 29 maggio, intorno alle 17, la Madonna arriverà in piazza della Pietà, accolta dal vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, da sacerdoti, diaconi, suore, comitato e popolo. In chiesa si reciterà la preghiera di accoglienza; alle 18, il rosario e, alle 18.30, la messa; alle 20,45 è in programma una veglia di preghiera comunitaria. Domenica 30 maggio, alle 7.30, rosario e alle 8 messa; alle 9.30, alle 11.30 e alle 16 messa con le cresime. Alle 14 il Gruppo famiglie in preghiera davanti alla Madonna; alle 18 la Madonna pellegrina alla chiesa dei Cappuccini, alle 20.30 al chiesino di via Anile. Lunedì 31 maggio, alle 6.45, rosario, alle 7.15 messa e alle 9 preghiera delle Mamme. Alle 10 la Madonna visita la Rsa Santa Maria della Pietà, alle 15 preghiera del volontariato Vincenziano, alle 16 inno Akathistos alla Madonna, da parte della comunità cristiana Ucraina; alle 18 rosario, alle 19 messa di saluto alla Madonna e “atto di consacrazione”. Ai malati sarà portata una Medaglia della Madonna.