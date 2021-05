Solidarietà: Alleanza contro la povertà, confermati il comitato esecutivo e il portavoce Roberto Rossini

Le organizzazioni che aderiscono all’Alleanza contro la povertà si sono riunite in assemblea per aggiornare gli organi interni. Nel Comitato esecutivo sono state confermate le attuali organizzazioni così come l’attuale portavoce Roberto Rossini.

L’Alleanza ha ribadito il suo impegno nella lotta al contrasto alla povertà anche attraverso il miglioramento del Reddito di cittadinanza. Il Comitato scientifico dell’Alleanza sta ultimando la prima parte di una ricerca per indagare quali sono le criticità del Reddito di cittadinanza anche rispetto ai nuovi bisogni emersi durante il periodo pandemico, con lo scopo di suggerire miglioramenti volti a rafforzarlo e a renderlo più efficace all’attuale contesto.