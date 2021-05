Diocesi: Torino, in serata la prima sessione dell’Assemblea su “Chiesa che ascolta, discerne e guarda al futuro”

Sono più di 400 le persone iscritte all’assemblea diocesana di Torino che si apre questa sera presso il centro congressi del Santo Volto. L’evento, sul tema “‘Andate, siate lievito del Regno’. Chiesa che ascolta, discerne e guarda al futuro”, sarà articolato in tre sessioni, la prima delle quali si svolgerà oggi, dalle 18.30 alle 20.30. I lavori, che potranno essere seguiti anche online attraverso la piattaforma Zoom (previa iscrizione), saranno aperti dall’introduzione dell’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia; seguiranno la presentazione del percorso compiuto in questi mesi in diocesi da un’apposita Commissione e gli interventi del sociologo Franco Garelli e del teologo Duilio Albarello. Dopo il dibattito, la consegna del lavoro in vista della prossima fase.

La seconda sessione dell’Assemblea diocesana è stata programmata per venerdì 18 giugno (on line per i delegati delle unità pastorali e dei gruppi ecclesiali) mentre la tappa conclusiva si svolgerà nella mattinata di sabato 11 settembre, dalle 9.30 alle 11.30, presso il centro congressi del Santo Volto.